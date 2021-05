Leo Pereira com terceiro álbum no mercado

O artista cabo-verdiano, Leo Pereira lançou em Março deste ano, o seu mais novo álbum intitulado “Nha Storia”.

O disco já está disponível nas plataformas digitais.

Formado por 14 faixas musicais “Nha Storia” conta com vídeos e participações de artistas como Lejemea, Mika Mendes, Tony Fika, Gama, Biz Z, Leonel e C James.

“Nha Storia" é seu terceiro álbum, pois antes tinha lançado “Nha Sonho” (2015) e “Super Amor” (2019). Este disco traz estilos musicais como Kizomba, Funaná, Afrobeat e R&B.

O artista está neste momento na promoção do seu novo álbum em Cabo Verde. “O foco tem sido a promoção do álbum e estamos a conseguir mais do que aquilo que estávamos à espera", confessa o artista, numa entrevista ao Expresso das Ilhas.

“Nha Storia, porque sempre nos trabalhos anteriores as pessoas me abordaram dizendo que cantei a história deles, então disse porque não dar o meu álbum este nome. É óbvio que a minha história está lá, mas pode ser de outras pessoas também”, conta Leo Pereira.

Leo Pereira afirma que a reacção das pessoas tem sido muito positiva. “O feedback tem sido muito positivo, e tem superado a nossa expectativa”.

Devido a pandemia da COVID-19, o álbum ainda não foi apresentado, mas o artista avançou que se tudo correr bem, no final de Julho vão estar na cidade da Praia para shows ao vivo.

“Espero que toda essa situação que estamos a viver passe logo, para que possamos voltar à nossa vida normal, para realizar mais shows e estar mais perto do nosso público”, augura.

Além da cidade da Praia, o artista pretende realizar shows de lançamento na ilha do Fogo e em Portugal.

Natural de Rincão, em Santa Catarina de Santiago, Leo Pereira vive em Portugal há quase 15 anos, Leo Pereira conta que começou na música em 2015, e desde então tem tido uma boa caminhada.