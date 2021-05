Tabanca do Maio em documentário

O músico maiense Adélcio da Costa Soares, mais conhecido por Adê, lançou no passado dia 9 deste mês um documentário sobre a tabanca da ilha do Maio intitulado “Tabanka di Nós”.

No documentário que retrata a história da tabanca do Maio, o músico mostra como a festa é celebrada na ilha através de entrevistas a algumas personalidades que conhecem esta manifestação cultural. “Tabanka di Nós” está disponível no Youtube.

O documentário contou com a produção de Shilven da Costa e direcção de Adê. Na ilha do Maio, a festa de Santa Cruz é celebrado com a tabanca.

A tabanca foi declarada património cultural imaterial nacional desde Agosto de 2019. Segundo o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o Governo está a trabalhar no processo de candidatura da tabanca a Património Cultural Imaterial da Humanidade, “bem como nas estratégias que visam a sua salvaguarda, valorização e promoção do património cultural dentro e fora do país”.

Ainda sobre esta manifestação cultural, desta feita sobre a tabanca de Achada Grande, cidade da Praia, vai ser exibido o documentário cabo-verdiano “Tabanka ka ta kaba”, nos dias 22 e 23 deste mês, no México, na emissora “La Octava”, interado na III exibição Internacional de Obras Audiovisuais sobre Património Cultural Imaterial.

Realizado em 2017 pelo antropólogo Visual do Instituto do Património Cultural, Carlos Barbosa (Tony Barbosa), durante aproximadamente duas horas, o documentário retrata o grupo da tabanca de Achada Grande.

