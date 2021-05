N’Gosi Nelly apresenta “Sanpabadiu” em Tarrafal de Santiago

O jovem cabo-verdiano Adolfo Lopes mais conhecido por N’Gosi Nelly apresenta este sábado, 29, em Tarrafal de Santiago, o seu novo livro intitulado “Sanpabadiu”, escrito em língua cabo-verdiana, com sabores do Norte e do Sul.

Com a chancela de Mangui Editora, “Sanpabadiu” é resultado de uma grande pesquisa de terreno, na variante de Barlavento e de Sotavento. O autor exerceu duas funções neste livro: a função de linguista e a de preservador da tradição oral das ilhas. “Ele partilha connosco, tanto a poesia, como o exercício da escrita em língua cabo-verdiana, no alfabeto oficial. Um livro de inclusão linguística e geográfica, concebido com os pés bem fincados na cultura tradicional cabo-verdiana” aponta a nota de imprensa enviada pela editora. A obra será apresentada pela professora Zita Vieira, na Escola Secundária do Tarrafal. Na ocasião, o autor fará entrega de livros à Escola Secundária do Tarrafal, resultado de uma campanha promovida pela editora.

