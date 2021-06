Memorando de entendimento da candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal a Património Mundial assinado em Julho

O Memorando de Entendimento da candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal a Património Mundial será assinado no dia 5 de Julho.

Este memorando será assinado, no quadro da cooperação técnica existente entre Cabo Verde e Portugal. A informação foi avançada esta quinta-feira, pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC).

Segundo a mesma fonte, a decisão saiu da reunião de trabalho que o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, manteve com a Ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca, esta terça-feira, 08, em Lisboa, durante o primeiro dia de visita oficial àquele país lusófono, após renovação do mandato.

Conforme o MCIC, este memorando de entendimento será o primeiro passo para o processo de candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal a Património Mundial.

“O protocolo irá regular o financiamento da concessão do dossier que terá um corpo técnico e científico dividido entre Cabo Verde e Portugal. O protocolo consistirá na divisão de tarefas de parte a parte dado que o Campo de Concentração é cabo-verdiano”, afirma Abraão Vicente hoje, à RCV.

A tutela da cultura avançou, ainda que a preparação desta candidatura tem despertado interesse dos outros países da CPLP. “Já tivemos manifestação de interesse de Angola, que quer participar no processo de candidatura, há também interesse da Guiné-Bissau. Angola já manifestou formalmente, mas basicamente estamos a criar as condições para que o processo decorra dentro daquilo que são os trâmites científicos, porque muito mais que a manifestação de apoio verbal e formal, o que interessa é o trabalho técnico que terá que ser feito”.

Abraão Vicente explicou que o que se está a procurar com Portugal é a disponibilização de uma equipa científica técnica que trabalhará lado-a-lado com equipa cabo-verdiana que está a ser constituída dentro do do Instituto do Património Cultural (IPC).

Outro assunto abordado durante a reunião entre os dois titulares da pasta da Cultura foi a doação de materiais técnicos para as salas de espectáculos de Cabo Verde, através do Teatro Nacional de São João (TNSJ), parceira do MCIC no programa de internacionalização do teatro cabo-verdiano.

Vicente salientou a sua especial prioridade, neste mandato, na aposta nos artistas, pelo que conta com a parceria da ministra de Portugal para futuras mobilizações artísticas e de exposições, trocas de experiências, capacitação dos fazedores e agentes culturais.

No mesmo dia, o titular da pasta da cultura e das indústrias criativas realizou uma visita ao Centro Cultural Cabo Verde (CCCV) e visitou as exposições “Morna – Sons, Personagens e Sentimentos”.