Fantcha actua no Little Island

A cantora cabo-verdiana Fantcha vai actuar, no dia 18 de Julho, no Little Island, em Nova Iorque.

Fantcha actuará, em representação de Cabo Verde, no mais novo e luxuoso parque de Nova Iorque, Little Island.

Neste evento, a cantora estará acompanhada pelo quarteto musical cabo-verdiano, liderado pelo renomado produtor musical Kim Alves, e pelos músicos Jim Djob, Jorge da Rosa e Kiki.

Esta será uma nova oportunidade da artista cabo-verdiana levar a música da sua terra natal ao cobiçado venue da música Nova-iorquina, em pelo Rio Hudson.

Francelina Durão Almeida, de nome artístico Fantcha, nasceu em Mindelo, no ano de 1965. Ainda na tenra idade mostrou a sua paixão pela música, entre as brincadeiras musicais com a guitarra e cavaquinho, ao lado dos irmãos.

Aos 10 anos participou no Flores de Mindelo, uma trupe de vozes femininas, onde conheceu Ti Goi, um dos nomes mais sonantes da música cabo-verdiana da época. Um encontro que lhe abriu as portas da casa de Cesária Évora e do mundo.

Fantcha escolheu Nova Iorque para crescer como cantora e dedicar-se exclusivamente à música, depois de ter actuado ao lado da “Diva dos Pés Descalços “, em 1988, em Boston.

"Criolinha'' (1988), o seu primeiro álbum, gravado em Portugal, viria a conquistar o mundo e os grandes palcos internacionais, pela personalidade forte e, também, sua alma, carregadas nas suas mornas.

Reconhecida no mercado americano, Fantcha tem sido presença prestigiada nos festivais como Hollywood Bowl, o Chicago World Music Festival, o Summerstage, em Nova Iorque, e agora, no Little Island.