Rapper Pzaiko lança EP “Npode Fazi Midjor”

O rapper Pzaiko de nome Adérito Brito lançou no passado mês de Maio, o seu primeiro EP (Extended Play) intitulado “Npode Fazi Midjor”.

Composto por sete faixas musicais, este EP, segundo o rapper, fala de superação, intervenção, luta e altruísmo, e “desperta outras pessoas a perceber que tudo é possível e que tudo começa com o primeiro passo e que de onde viemos não podemos perder o espaço que podemos conquistar”.

“Também fala da experiência que adquirimos durante a nossa caminhada, e de todos os elementos que nos justificam como seres humanos que somos”, explica.

O rapper conta que o título do EP representa uma fase que sempre o motivou antes de tornar um lema na sua caminhada. “O que me motivou foi a paixão que tenho pela música, porque acho que a música é o único meio que tenho de dar à minha família melhores condições”.

Este trabalho contou com a participação do músico e compositor Manu Reys, que lançou na semana passada o seu primeiro EP e Titi Gonçalves.

Lema vira marca

Além do EP, o rapper disse que tornou esse título uma marca, que já está estampada nas t-shirts, casacos e bonés. “Depois do lançamento físico do meu EP tenho projecto para estampar esta marca em mais objectos, e de fazer parceria com outras entidades”.

Adérito Brito afirmou que já está a fazer mais músicas, pensando nos próximos projectos. “Sou uma pessoa que gosta muito da música, pensando melhor e sempre fiz músicas de intervenção, de auto-ajuda, de motivação e que inspira pessoas a acreditar que são capazes de fazer o bem”.

Depois do estado de calamidade que estamos a viver, o rapper pretende fazer o show de lançamento do EP, na cidade da Praia.

Natural do concelho de Santa Cruz, interior de Santiago acredita que tudo começa com um pequeno passo e que o céu é o limite.

O rapper Pzaiko disse que começou nessa caminhada a solo em 2016, quando entrou num estúdio para gravar o seu primeiro single intitulado “Limite é céu”. E desde então nunca mais parou e este ano conseguiu lançar o seu primeiro EP.

Mas a sua paixão pela música começou bem antes, pois pertencia ao grupo musical “Big Brothers”, que veio a extinguir-se.