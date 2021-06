Assomada recebe pintura de GorG One

Gorg One vai estar em Assomada esta quinta-feira, 24, para pintar um mural na Zona Pedonal, junto à Biblioteca Municipal, na Assomada.

Gorg One é um nome conhecido da street art internacional. A iniciativa, segundo uma nota enviada, é da Rede Cultural Sete Sóis Sete Luas, que organiza um festival com o mesmo nome, com quem a Câmara Municipal de Santa Catarina tem uma sólida parceria, e conta com o apoio da Cooperação Luxemburguesa.

Em Novembro de 2020, Assomada já havia acolhido os street artists Daniel Mac Lloyd e Raphael Gindt que, na ocasião, pintaram um mural na parede exterior da biblioteca.

O início da pintura mural está previsto para às 10h00. Gorg One já pintou um mural no concelho de Tarrafal de Santiago, na ilha do Maio, e está na ilha da Brava.

Depois de crescer em Gémenos, perto de Marselha, GorG One mudou-se para a Ilha da Reunião e depois para Toulouse, onde se juntou às oficinas Mix'art Myrys. Para além da street art, tem o seu nome ligado a várias exposições pessoais e colectivas em pintura sobre tela.

Porém, a sua opção estética vai para a pintura mural em grande escala, onde junta o seu universo poético a uma erupção cromática que se apresenta surpreendente aos olhos do público.