Concerto “Santa Catarina Canta Norberto Tavares” acontece esta sexta-feira

A Câmara Municipal de Santa Catarina realiza esta sexta-feira, um concerto intitulado “Santa Catarina Canta Norberto Tavares”, em homenagem ao músico e compositor.

Este concerto que acontece em parceria com o Palácio da Cultura Ildo Lobo e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, vai acontecer no palco do Centro Cultural Norberto Tavares, pelas 17h00.

Segundo uma nota da Câmara Municipal de Santa Catarina, o músico e intérprete Zé Viola é cabeça de cartaz, que terá como artistas convidados David Rocha e Silvino Tavares (sobrinho de Norberto Tavares), e juntando no mesmo palco os músicos Caluca Tavares (teclado), Pantco (bateria), Marcos (baixo) e Yuri Graça (guitarra).

A mesma fonte avisa que a entrada é livre, sendo obrigatório o uso de máscara e preservada a distância social, de acordo com as recomendações das autoridades sanitárias.

Norberto Tavares nasceu a 06 de Junho de 1956, no concelho de Santa Catarina, emigrando para Portugal nos anos 70, tendo neste país gravado alguns álbuns e faleceu a 26 de Dezembro de 2010, nos EUA.

“Nôs Cabo Verde di Sperança” (1976), "Volta pa Fonti (1979), “Jornada di un Badiu” (1989) e “Hino di Unificaçon” (1993), sãos os seus trabalhos mais conhecidos.