Bolsa de Acesso à Cultura na III edição da Iniciativa RHI, em Portugal

A coordenadora do programa Bolsa de Acesso à Cultura, Indira Monteiro Lima, participa na III edição da Iniciativa RHI (Revolution, Hope, Imagination), que acontece até 4 de Julho em Portugal.

Criada pela Arte Institute de Nova Iorque, este evento tem como objectivo promover novos modelos de negócio para as artes e cultura contemporânea.

Segundo uma nota do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, Indira Monteiro Lima estará na III edição da Iniciativa RHI à convite da Arte Institute, para apresentar, em quatro workshops, o conceito do programa, o historial, os objectivos, financiamento e os resultados alcançados até agora.

“Com os objectivos alcançados e resultados visíveis em todas as escolas que estão inseridas dentro das comunidades, em todos os municípios de Cabo Verde, a coordenadora foi a Portugal, partilhar esta experiência no RHI”, lê-se no documento.

Conforme a mesma fonte, com a criação do BA Cultura para a atribuição de apoios financeiros do Estado, através do MCIC, às entidades que exerçam actividades de carácter profissional de criação, design, artes criativas, artes plásticas, dança, fotografia, música, teatro e linguagem corporal, permitiu que o país ganhasse escolas de ensino artístico formalizado. Neste momento existem, em todo o território nacional, 80 escolas beneficiárias deste programa inovador.

A RHI_Think (Revolution_Hope_Imagination) é uma iniciativa do Arte Institute que pretende repensar a cultura contemporânea e mobilizar artistas, agentes culturais e público para uma nova atitude. Motivado pela necessidade de reinventar o diálogo entre artes & negócios, cultura & turismo, RHI_Think dá continuidade e amplia a missão do Arte Institute de valorizar a produção artística e criar pontes entre os artistas portugueses e os projectos mundiais.