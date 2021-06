Eduardo Bentub na 13.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa

O artista plástico, Eduardo Bentub vai representar Cabo Verde na 13.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, que decorre até Dezembro.

Eduardo Bentub estará presente, a partir do dia 2 de Julho, com uma exposição intitulada “10 Grãozinhos de Terra, Independentes, no Meio do Atlântico”, na 13.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, no Fórum Macau, no ciclo de exposições “Policromias Lusófonas”.

Nesta edição, o artista plástico estará com a sua exposição, na Galeria de Exposições do edifício do Complexo da Plataforma.

Segundo o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, a participação do artista plástico, natural da ilha de Santo Antão, na 13ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, resulta de uma parceria entre o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau).

A Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa realiza-se em formato online e presencial, de modo a permitir que o público experimente, em diversas formas, as ricas e diversificadas tradições e culturas lusófonas”.

“10 Grãozinhos de Terra, Independentes, no Meio do Atlântico”, de Eduardo Bentub ficará patente ao público até 18 de Julho.

Eduardo Bentub nasceu na ilha de Santo Antão, Cabo Verde, a sua paixão pela arte revelou-se enquanto trabalhava no atelier com o seu tio, o pintor cabo-verdiano David Levy Lima. Bentub utiliza cores expressivas, incluindo figuras e textos que descrevem a vida cabo-verdiana.

O artista plástico trabalha principalmente em acrílico, incluindo técnicas mistas ou colagem. Bentub já participou em dezenas exposições, em Portugal, Cabo Verde, Eslovénia, Áustria, Itália e Brasil.

Eduardo Bentub já recebeu a Menção Honrosa de Melhor Jovem Artista em Maribor, Capital Europeia da Cultura, em 2013 e, mais recentemente, de Melhor Artista Internacional presente no Simpósio de Arte Contemporânea (2020) realizado em Sini Vrh, Eslovénia.