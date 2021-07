Artistas cabo-verdianos no palco do Festival Métis, em França

A 17ª edição do Festival Métis que arrancou no dia 22 de Junho, vai mostrar a música lusófona em França, até 10 de Setembro. Tito Paris, Cremilda Medina, Teófilo Chantre e Lucibela, são alguns artistas cabo-verdianos que vão estar no palco do Festival Métis.

Cabo Verde estará no centro das atenções durante o mês de Julho nos grandes parques do Sena-St Denis, em Paris, onde a morna, a coladeira e outros estilos tradicionais da música cabo-verdiana vão subir ao palco. Teófilo Chantre é o primeiro a actuar, no dia 4, no Parc régional de la Butte Pinson, Villetaneuse enquanto Tito Paris e Cremilda Medina sobem ao palco no dia 10, no Parc de la Liberté (La Courneuve Plage). Lucibela fecha o leque dos artistas de cabo-verdianos no dia 11, no Parc départemental Georges Valbon, La Courneuve. O cantor, compositor e guitarrista, Tito Paris é um dos grandes embaixadores da música cabo-verdiana. A sua voz rouca é única e tornou-se conhecida em todo o mundo. Cremilda Medina destaca-se como uma das mais belas vozes da actualidade de Cabo Verde e faz da morna a sua bandeira mas canta também a coladeira e faz questão de manter viva a sua cultura. O festival deveria ter começado originalmente no mês de Maio, mas devido às restrições devido a COVID-19, a organização decidiu adiar o início do evento para Junho, não havendo agora recolher obrigatório a respeitar e estando os números da pandemia controlados.

