Depois dos temas “Gato Loja” e “Bersu di iluzon” a artista Indira Rocha lança esta sexta-feira, 2, nas plataformas digitais, o seu novo EP (Extended Play) intitulado “Mil Paus” e o vídeo-single “Pe finkadu na Txon”.

Segundo uma nota da editora, este vídeo-single “Pe finkadu na Txon” faz parte do seu primeiro EP “Mil Paus”.

Conforme a mesma fonte, a artista traz neste EP força e energia, “em músicas que ora nos empurram para a dança, ora nos fazem rir, com a discrição de momentos e personagens tão próximos da nossa cidade em particular e da rota urbana no geral”.

Este EP é formado por seis temas, como “Mil Paus” que dá nome ao EP, “Nada Ver” e “Mais Cómico” .