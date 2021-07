Neuza de Pina na 27ª edição da Worldwide Music Expo

A cantora Neuza de Pina estará na 27ª edição da Worldwide Music Expo (WOMEX), evento que acontece na cidade do Porto, Portugal, entre os dias 27 e 31 de Outubro.

A informação foi avançada pelo site musicinafrica, explicando que este ano, pela segunda vez, a reunião do júri decorreu online e a primeira selecção para esta 27ª edição do certame inclui 26 artistas que vão actuar na Casa da Música, Teatro Rivoli, Coliseu do Porto, Tenda Praça de D. João, Teatro Nacional de São João, Teatro Sá da Bandeira, Hard Club e Cinema Passos Manuel.

Na sua página na rede social, Facebook, Neuza de Pina escreveu que será uma honra cantar no maior mercado musical do mundo.

Além de Neuza de Pina, que vai representar Cabo Verde, estarão neste evento outros artistas africanos como Al Bilali Sudan (Mali), Alogte Oho & His Sounds of Joy (Gana), Aragaki Mutsumi (Japão), Bab L’Bluz (Marrocos / França), Ebo Krdum (Sudão / Suécia), Manou Gallou (Costa do Marfim / Bélgica), Mazaher (Egito), Grupo de Xilofones Nakibembe (Uganda), e Pongo (Angola / Portugal).

De acordo com a mesma fonte, os organizadores também convidaram artistas de outros países, incluindo Sofía Rei (Argentina / Estados Unidos), Tolgahan Çoğulu & Sinan Ayyıldız Duo (Turquia), Chalanes Del Amor (Chile / México), Dongyang Gozupa (Coreia do Sul), Ghetto Kumbé (Colômbia), Hudaki Village Band (Ucrânia), Kosy (Polónia) e Rangamatir Baul (Índia).

“À medida que os países ao redor do mundo abrem lentamente suas fronteiras e voltam a permitir eventos musicais e culturais, acreditamos que nossa missão é servir, ajudar e reunir o maior número possível de membros da comunidade musical global”, explicaram os organizadores.

Por outro lado, reiteram que devido às circunstâncias em constante mudança, restrições de viagem e um futuro imprevisível, a programação final pode ser diferente da selecção completa do júri.

Entretanto, o programa será equilibrado com artistas e palestrantes de nível mundial de regiões onde as viagens são ilimitadas.