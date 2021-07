Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas visita Assomada

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, estará sexta-feira, 23, no concelho de Santa Catarina de Santiago, para uma visita de trabalho.

Segundo uma nota enviada, nesta deslocação, Abraão Vicente visitará a Zona Pedonal Mascarenhas Monteiro, o Cineclube de Assomada, o Centro Cultural Norberto Tavares, a Biblioteca Municipal, e a Igreja de Santa Catarina.

Mas antes de começar essas visitas, o MCIC reúne-se com a presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jassira Monteiro e equipa no Paços de Conselho.

O governante fará essa visita acompanhado do presidente do Instituto do Património Cultura (IPC), Hamilton Jair Fernandes e do Director Geral das Artes e das Indústrias Criativas (DGAIC), Adilson Gomes.