Plataforma online “Voador” apresentada na Praia

A plataforma online “Voador” que vai mostrar e comercializar as obras dos criadores cabo-verdianos, foi apresentada hoje, na cidade da Praia.

Segundo a coordenadora do projecto, Ana Marta Clemente, “Voador” é uma plataforma online de divulgação e comercialização de obras dos criadores cabo-verdianos nas áreas de artes plásticas, fotografia, ilustração, design e artesanato.

“Neste momento, a plataforma reúne 24 criadores e o objectivo é de, ao longo do tempo, incluir novos criadores e novas obras”, indica.

Para Ana Marta Clemente, o objectivo é tentar levar a outros mercados aquilo que se faz de bom em Cabo Verde, nas diferentes áreas. “É alargar a possibilidade de mercado e de vendas dos criadores cabo-verdianos que estão na plataforma”.

Neste sentido, a partir de hoje, a plataforma está disponível para que as pessoas possam aceder e visualizar as obras dos criadores cabo-verdianos.

Este projecto é financiado pelo Diversidade, instrumento de financiamento para a diversidade cultural, cidadania e identidade, no âmbito do Projecto PROCULTURA PALOP-TL.

O Diversidade é um Instrumento gerido em parceria com a EUNIC – Rede de Institutos Culturais e Embaixadas da União Europeia, no âmbito do projecto PROCULTURA – Promoção do emprego nas actividades geradoras de rendimento no sector cultural nos PALOP e Timor-Leste, financiado pela União Europeia, e co-financiado e gerida pelo Camões, I.P.