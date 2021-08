Mosteiros acolhe 1ª edição do Festival de Arte Urbana

A Câmara Municipal de Mosteiros, através do Pelouro da Cultura e Desporto realiza, de hoje, 2, até 5 deste mês, a primeira edição do Festival de Arte Urbana intitulado de “Mosteiros StArt”.

Segundo uma nota enviada à comunicação social, a programação do evento foi aprovada na décima primeira reunião da Câmara Municipal dos Mosteiros.

Além de pintar os muros da cidade, o “Mosteiros StArt” tem também uma componente formativa, onde os jovens do concelho participam numa oficina de pintura com café e outras técnicas.

Esta formação acontece no Museu do Café, e é coordenada pelo pintor foguense Paulo Pina, que pretende descobrir e valorizar talentos locais.

Conforme a mesma fonte, a primeira edição dos “Mosteiros StArt” conta só com a participação de artistas locais e do concelho de São Filipe, devido à pandemia da COVID-19 e às limitações de transportes inter-ilhas. Mas o objectivo da edilidade mosteirense é, a partir do próximo ano, alargar o evento à participação de artistas de outros pontos do país.

A mesma fonte indica que com esta iniciativa, a Câmara Municipal pretende mudar o visual da cidade e do concelho, promover as artes plásticas, a arte urbana e os artistas locais, bem como contribuir para o aparecimento e valorização de nomes locais ligados a este sector.