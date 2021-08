Plácido Vaz lança novo single

“Mar d`Atlântico” é título do mais novo single do cantor e compositor cabo-verdiano, Plácido Vaz.

Este é o terceiro tema do álbum “Caminho Lonji”, que será lançado ainda este ano.

Segundo o cantor, numa nota enviada, este tema é uma morna que surgiu em 2013, altura em que estava em Portugal.

“Mar d’Atlântico”, conforme explicou, é um lamento e uma conversa com o mar, enviando o recado de saudade para a sua terra e sua gente.

Esta composição conta com a Produção Musical do pianista Edson Sanches (Julinho) e com a mistura e masterização do produtor português Carlos Juvandes/J studio.

A voz foi captada no estúdio Progressões Áudio do produtor Pedro Bruno Carreira e o baixo ficou a cargo do músico Marco Cruz.

"Mar d’Atlântico" teve estreia no dia 30 de Julho, com um videoclipe no Youtube que tem a produção do Moçambicano Jorge Baptista, e está disponível também em todas as plataformas digitais.

Plácido Vaz, de 33 anos, natural de Achada Bolanha, Calheta, São Miguel, Ilha de Santiago, vive em Portugal, na Cidade do Porto desde 2006, quando viajou para estudar.

Começou a dar os seus primeiros passos na música em 2013 com seu amigo e músico Arytson Cruz e desde então vem fazendo muitos concertos na cidade do Porto e em várias outras cidades do norte de Portugal.