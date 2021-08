Santa Catarina lembra Orlando Pantera 20 anos depois

A Câmara de Santa Catarina de Santiago realiza, esta sexta-feira, uma conversa aberta intitulada “Nôs Tera Vinte Anos 100 Pantera” e um momento musical, para assinalar os 20 anos da morte do músico Orlando Pantera.

Segundo uma nota da Câmara Municipal de Santa Catarina, este evento que acontece no Centro Cultural Norberto Tavares (CCNT), é organizado em parceria com a filha do músico, Darlene Barreto.

"Nestes vinte anos de ausência, lembrar o génio da música cabo-verdiana é, mais do que uma devida homenagem, um imperativo essencial de preservação da nossa memória colectiva", lê-se na nota.

Nascido a 1 de Novembro de 1967, em São Lourenço dos Órgãos, Orlando Pantera, de seu nome de registo Orlando Monteiro Barreto veio a falecer precocemente a 1 de Março de 2001, na cidade da Praia.

Orlando Pantera não foi a tempo e deixou-nos sem gravar nenhum disco, mas, como um redemoinho imortal de vida e criatividade, a sua música e a sua poesia ficaram passando de boca em boca até aos nossos dias.