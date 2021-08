Música de Cabo Verde exposição fotográfica em formato virtual

Com a pandemia da COVID-19, as exposições não pararam de acontecer, ainda que num ritmo mais brando e em plataformas maioritariamente digitais. Agora, com o levantamento de algumas restrições em curso, algumas actividades vão ainda acontecer em formato virtual. Exemplo disso é a exposição fotográfica “Música de Cabo Verde pela lente de Marzio Marzot” que será apresentada, a partir do dia 16 deste mês.

Organizada pela “Cabo Verde & a Música – Museu Virtual”, esta exposição é a primeira do fotógrafo italiano Marzio Marzot com tema ligado exclusivamente à música e aos músicos cabo-verdianos. E é também a sua primeira exposição virtual. “Esta exposição é um mergulho no universo musical cabo-verdiano em toda a sua complexidade, práticas musicais de Cabo Verde ou em outros lugares, praticadas por cabo-verdianos onde quer que estejam”, refere a organização do evento. Nesta exposição que pode ser visitada através do caboverdeamusica.online, além de personagens, será apresentada instrumentos, histórias, memórias, documentos, expressões musicais, danças, livros, discos, letras, músicas, fotos e vídeos. Marzio Marzot é um fotógrafo italiano com uma longa carreira profissional e forte ligação a Cabo Verde. “É o primeiro de uma série de fotógrafos que “Cabo Verde & a Música – Museu Virtual” trará para partilhar online imagens relacionadas com o universo musical cabo-verdiano”. Conforme a organização, o acervo de Marzio Marzot é vasto. “Para começar, propomos um conjunto de imagens feitas em Roma, entre finais da década de 1980 e início dos anos 1990”. Ao longo da sua vida profissional, Marzio Marzot já expôs em várias cidades europeias, como Roma, Paris, Lisboa, Palermo, Florença e Milão. Em Cabo Verde, expôs na Cidade da Praia, em 1987 e 2005. Como fotógrafo e consultor de comunicação audiovisual para o desenvolvimento, trabalha há 30 anos com FAO e outras organizações de cooperação internacional. Sobre Cabo Verde, Marzio Marzot já publicou inúmeras reportagens e um livro para a Organização das Mulheres de Cabo Verde-Itália (OMCVI): “Capo Verde, una storia lunga dieci isole”. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1028 de 11 de Agosto de 2021.

