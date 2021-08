VIª edição do Festival de Peixe acontece este fim-de-semana

A Câmara Municipal do Tarrafal (CMT), através do Pelouro de Juventude, Cultura e Desporto, realiza este fim-de-semana, 20, 21 e 22, a VIª edição do Festival de Peixe.

Este festival acontece sob o lema “Kultura 100% COVID Zero”, e de acordo com a CMT tem como principal propósito aumentar a taxa de vacinação no concelho, mas também para que seja uma oportunidade de negócio para os promotores económicos, de modo a contribuir para o arranque da economia do país. Segundo a CMT, apesar do momento pandémico que estamos a viver, diferente das edições anteriores, este ano o evento será realizado em três dias, no largo “Baía do Tarrafal”, de modo a mobilizar um maior número de pessoas e consequentemente ser uma oportunidade de negócio para os promotores económicos. Paralelamente ao evento, será realizado um leque de actividades, com destaque para actuações de artistas, exposições de fotografia e produtos do mar, conversa aberta, entre outras actividades. Juntos dos locais dos eventos estarão montados postos de vacinação. A edição decorre, assim, “visando dinamizar a economia, promover a gastronomia local, bem como promover e intensificar a campanha de vacinação contra a COVID-19 no concelho”, lê-se na nota. Conforme a mesma fonte, desde 2015 que o Festival de Peixe tem sido realizado neste município e ao longo destes anos tem-se classificado como sendo um “produto turístico” de Tarrafal, pelo que tem atraído um grande número de pessoas de várias partes da ilha de Santiago, emigrantes e turistas. O festival conta com o patrocínio do Governo e a parceria da Bonatura.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.