Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, stand up comedy e workshop de hip hop.

Sexta-feira

- Música ao vivo com Tyago Silva e Roma's Rodrigues no Divin Art, em Santo Antão, a partir das 20h00.

- Reabertura de Tropical, na Assomada, com artistas como MC Acondize, Rony Cirilo, Fidjos de Belo Freire e DJ King Conection, às 22h00.

- Música ao vivo com Kátia Semedo e Banda, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Stand Up Comedy “Vida de um Txokoteru” com Enrique Alhinho e Jailson Miranda, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Concerto musical com Jorge Humberto e Banda, no Terra Lodge, Mindelo, às 19h00.

- Live Show com Beto Dias e Banda, no Poial, Assomada, às 20h00.

- Live Music com Dijorge Reis e Ruth Borges, no Poeta Lounge, na Praia, a partir de 20h00.

- Música ao vivo com Edson Dany, no Horace Silver Lounge Bar, no Maio, às 21h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no Nice Kriola, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Live Concert com Mário Gamboa e Banda, no Grace Évora Lounge, na Praia, a partir das 12h30.

- Workshop de Hip Hop com bailarinos de Japão, no ALAIM, São Vicente, às 16h00.