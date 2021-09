Xª edição dos CVMA já tem data e nomeados

Os artistas Soraia Ramos e Buguin Martins lideram as nomeações da Xª edição dos dos Cabo Verde Music Awads (CVMA) que acontece no dia 6 de Novembro.

Soraia Ramos nomeada para quatro prémios nesta edição dos CVMA: Melhor Kizomba, Melhor Colaboração, Melhor Interprete Feminina e Música do Ano. E Buguin Martins está nomeado nas categorias de Melhor Kizomba, Melhor Vídeo Clipe, Melhor Intérprete Masculino e Música do Ano.

A lista dos nomeados foi apresentada esta terça-feira, pela organização numa conferência de imprensa. Para esta edição foram nomeados 32 artistas.

Djodje, Elida Almeida e MC Tranka Fulha estão nomeados em três categorias. Djodje está indicado, com a música “Bela” nas categorias de Melhor Kizomba, de Melhor Vídeo Clipe e de Melhor Interprete Masculino. Elida Almeida está a disputar o prémio nas categorias de Melhor Coladeira, Melhor Música Tradicional e Melhor Álbum do Ano. Já o MC Tranka Fulha está a concorrer nas categorias de Melhor Afrobeats/Afrohouse, Melhor Colaboração e Música do Ano, com a música “Moda um passaro”, que fez com o grupo musical Ferro Gaita.

Com duas nomeações estão Cremilda Medina, Ga Dalomba, Dynamo e Mário Marta.

Segundo a produtora do evento, Dilza Soulé, para esta edição estão nomeados 32 artistas. “Depois da apresentação dos nomeados começa a fase da votação em duas categorias: Artista Revelação, com resultado parcial do público e dos jurados, e a Música do Ano que será decidido, através do voto do público”.

Dilza Soulé anuncia que para a votação na Música Popular, o público pode votar até segunda parte da gala, já para a categoria Artista Revelação, a votação termina uma semana antes da gala.”As votações para essas duas categorias começam a partir desta quarta-feira, 8, e vão decorrer no site do evento e com a inovação vamos introduzir um novo parceiro que é o Muska, que será uma plataforma para permitir as votações”.





Lista dos nomeados

Melhor Morna

Cremilda Medina, “Amá sem mêde”

Jorge Sena, “Serenata a B. Leza”

Quirino do Canto, “Senhora Morna”





Artista Revelação

Janny Brito & Patrick Brito

Neyna

Ruben Teixeira





Melhor Funana

Fidjos Codê Di Dona, “Nu ama nos mai”

Leo Pereira ft. Gama & Leonel, “Nta bai festa”

Zé Espanhol, “Momentos”





Melhor Coladeira

Assol Garcia, “Amor ki bira dor”

Elida Almeida, “Pagamentu buru”

Mário Marta, “Boa”





Melhor Música Tradicional

Big Rasta, “Fidju di terra”

Elida Almeida, “Bidibido”

Tareza Fernandes, “Nhor Des criador”





Melhor Hip Hop

Gá Dalomba ft. Grace Évora & Kuumba, “Anju da guarda”

Hélio Batalha ft. Trakinuz, “Nu ta kontinua pa li”

Vado Más Ki Ás ft. Mike 11, “Justiça”





Melhor Afrobeats/Afrohouse

Kinzim, “Princesa”

MC Tranka Fulha ft. Ferro Gaita, “Moda um passaro”

Vaty Vab ft. Del Horta, “Dinhero di pexi (remix)”





Melhor Ritmo Internacional

Khaly Angel, “Ka bu largan”

Loreta KBA, “Skeci di mi”

SOS Mucci, “Mucci”





Melhor Kizomba

Buguin Martins, “Bu markan”

Djodje, “Bela”

Soraia Ramos ft. Calema, “O nosso amor”





Melhor Colaboração

Ga Dalomba ft. Kuumba, “Afrokabuverdianu”

MC Tranka Fulha ft. Ferro Gaita, “Moda um passaro”

Soraia Ramos ft. Calema, “O nosso amor”





Melhor Vídeo Clipe

Buguin Martins, “Bu markan”

Djodje, “Bela”

Dynamo, “Setembro”





Melhor Interprete Feminina

Cremilda Medina, “Amá sem mêde”

Josslyn, “Dzem porquê”

Soraia Ramos, “O nosso amor”





Melhor Interprete Masculino

Buguin Martins, “Bu markan”

Djodje, “Bela”

Mário Marta, “Boa”





Melhor Produtor

DC PRO, “Nu ta kontinua pa li”

GS PRO, “Bu markan”

Platini Beatz, “Nha mundo”





Melhor Álbum do Ano

Dino D'Santiago, “Kriola”

Dynamo, “Independent”

Elida Almeida, “Gerasonobu”





Música do Ano

Buguin Martins, “Bu markan”

MC Tranka Fulha ft. Ferro Gaita, “Moda um passaro”

Soraia Ramos ft. Calema, “O nosso amor”