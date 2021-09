Concursos musicais, viveiro de talentos

Os concursos musicais têm sido um viveiro de novos talentos. Muitos artistas que passaram pelos concursos musicais hoje são referência no mundo da música.

Aicha Pires venceu no passado mês de Agosto, a 11ª gala do projecto sócio-cultural Todo Mundo Canta-2021 Regional, em São Vicente. A gala final do evento contou com a participação de nove finalistas.

Natural da ilha de São Vicente, a jovem de 17 anos de idade destacou-se entre os restantes candidatos conseguindo a distinção desta 11ª edição do projecto. Uma vitória que lhe dá acesso à final do nacional com candidatos das outras ilhas do país, que acontece no dia 30 de Outubro, na Cidade da Praia.

Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, Aicha Pires disse que desde muito pequena lhe surgiu o gosto pela música. “Comecei a cantar nas missas, pois pertencia ao grupo Coral e nas tardes culturais, despertando-me assim interesse pela música”.

A jovem explica que também cantava na escola e, com o passar do tempo aprendeu alguma técnica e fez aula de canto.

Aicha Pires, que já esteve em outros concursos musicais, decidiu participar no Todo Mundo Canta à procura de melhores oportunidades.

Para a jovem, o processo de preparação para as galas do concurso e as próprias galas da 11ª edição do TMC, foi uma experiência de aprendizagem. “Para mim essa vitória significa o resultado de muito esforço. Aproveito para agradecer à minha parceira de palco, Patrícia Delgado, pela parceria e cumplicidade. Foi um enorme prazer dividir o palco com ela”.

Aicha Pires explica que o seu foco agora é a gala nacional onde irá representar São Vicente. “Darei o meu melhor para que a minha actuação seja motivo de orgulho dos sanvicentinos”.

Quanto a uma carreira artística, Aicha Pires assegura que pretende continuar a cantar e a enriquecer o seu conhecimento a nível da música. “A música é uma ferramenta importante e essencial na minha vida. Agradeço ao TMC pela oportunidade e espero continuar esta trajectória tão bonita”.

Os concursos musicais, que são eventos que descobrem novos talentos, têm tido um papel muito importante no desenvolvimento e surgimento de muitos artistas. O nosso país tem vários casos de sucesso, graças aos concursos musicais. Temos como exemplo o caso de Djodje que participou num concurso de pequenos cantores na Cidade da Praia, no ano 2000, tendo sido vencedor, sendo hoje um dos artistas mais aclamados.

Élida Almeida também participou num concurso de música na ilha do Maio, que acontecia todos os anos no âmbito das festividades do município e hoje tem uma carreira musical com muito sucesso.

A cantora Lucibela Santos, que está com o seu primeiro álbum no mercado, participou primeiro no concurso musical Talento Estrela, tendo sido uma das finalistas, e no Estrela Pop, onde ficou em segundo lugar.

Em 2014, numa entrevista ao Expresso das Ilhas, Lucibela confessou que o Estrela Pop foi um bom concurso. “Acho que foi um dos melhores concursos feitos, em termos de organização, espectáculo e de adesão do público. Com o concurso passamos a ser reconhecidos dentro e fora do país”.

Outros artistas que hoje estão na estrada no mundo da música, depois de uma passagem pelos concursos musicais são Cremilda Medina, Romeu di Lurdis, Fattú Djakité, Manu Reys, Ineida Moniz, Eder Monteiro e Sílvia Medina.

Há ainda vários outros artistas que passaram pelos concursos musicais que estão a animar a noite cabo-verdiana.

Os concursos como “Talentu Strela” e “Estrela Pop”, entre 2012 e 2013, aconteciam na Cidade da Praia, mas tinham projecção a nível nacional, através da Televisão de Cabo Verde tendo revelado vários talentos.

No ano 2018, a empresa Prisma Vídeos do jovem Belomy Xavier realizou a primeira edição do concurso musical “Voice One”, na Cidade da Praia, que contou com a participação de candidatos de vários pontos do país. A vencedora do concurso foi Mayra Neves, que teve como prémio a oportunidade de viajar para as Canárias para representar Cabo Verde no Festival Internacional de Boreal.

Todo Mundo Canta

Todo Mundo Canta, que é um dos poucos concursos musicais que continua vivo, acontece na ilha de São Vicente, mas realiza uma gala final que conta com a participação de pessoas de outras ilhas. Também no Concelho dos Mosteiros acontece o concurso Todo Mundo Canta. Em Santa Cruz acontece o concurso “Tudu Kriansa Kanta”.

O concurso Todo Mundo Canta que se realizava na Cidade da Praia, enchia o Parque 5 de Julho e daí saíram vários artistas que depois seguiram suas carreiras musicais.

A Fundação Infância Feliz, por seu lado, tem desenvolvido um trabalho em prol da integração e inclusão dos grupos vulneráveis, realiza o Concurso Nacional de Vozes, no país e na diáspora.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1033 de 15 de Setembro de 2021.