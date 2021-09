Vera Duarte recebe prémio Guerra Junqueiro Lusofonia 2021

O Prémio Literário Guerra Junqueiro, Lusofonia 2021 será entregue à escritora Vera Duarte Pina no próximo dia 2 de Outubro.

A cerimónia de entrega do prémio decorrerá na Biblioteca Nacional, na cidade da Praia, pelas 17h00 e será apresentada por Norma Lima.

O Prémio em questão é promovido no âmbito do FFIL - Freixo Festival Internacional de Literatura, que se realiza desde 2017, em Freixo de Espada à Cinta, tem o nome do "patrono do evento e resgata um dos poetas que marcaram a formação dos poetas e escritores do Séc. XX", refere Avelina Ferraz, curadora do Prémio, acrescentando que Guerra Junqueiro é "um poeta com uma voz limpa, densa e profunda, que provoca, agora, encontros e transformações".

Instituído desde 2017, em Portugal, o primeiro prémio foi atribuído a Manuel Alegre, seguindo-se Nuno Júdice, em 2018, José Jorge Letria em 2019. Em 2020, o prémio foi entregue a Ana Luísa Amaral.