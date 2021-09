Mindelo acolhe o VII Encontro Internacional sobre Educação Artística

São Vicente recebe, de 4 a 6 de Outubro, o Encontro Internacional sobre Educação Artística.

Este ano, a 7 ª edição do evento centra-se nas práticas e epistemologias do ensino artístico na CPLP e tem como objectivo principal “estimular e contribuir” para os processos de reestruturação do Ensino Artístico em Cabo Verde e em Moçambique.

Informação avançada hoje, por Rita Raínho, representante da comissão organizadora, em conferência de imprensa de antevisão do evento.

“O campo da educação e do ensino artístico tem vindo a assumir uma complexidade muito grande nos dias de hoje. Tanto em Cabo Verde como em Moçambique há uma história, um percurso que é preciso ser conhecido, sistematizado, valorizado para que se possa compreender melhor não só aquilo que é o presente e definir aquilo que é o futuro da educação e do ensino artístico nesses dois países”, afirma.

A ideia, segundo a organização, é identificar e entender as forças e as fragilidades instaladas nas práticas de ensino artístico em Cabo Verde e em Moçambique, no enquadramento de uma construção epistemológica atenta à implicação da educação artística.

A questão da sistematização da investigação realizada nos dois países será outro tema em agenda.

“Aquilo que acontece, tanto em Cabo Verde como em Moçambique, é que a investigação não está a ser sistematizada, então, consideramos que seria uma oportunidade das instituições, das pessoas que estão no terreno e a investigar sobre este assunto, pudessem trocar as suas experiências e, sobretudo, sistematizá-las de forma a torná-las mais consistentes e poderem assim convertê-las em conhecimento científico”, explica a investigadora.

O Encontro Internacional sobre Educação Artística é realizado pela Faculdade de Educação e Desporto de Cabo Verde, em parceria com outras instituições nacionais e internacionais, e deverá reunir na próxima semana mais de 30 investigadores de diversos países, em São Vicente.

A expectativa é que a partir do encontro sejam elaboradas propostas de desenvolvimento estratégico no ensino artístico em Cabo Verde e Moçambique, deslocação do estudo para outros países da CPLP, entre outros.