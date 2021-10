Companhia Dança em Diálogos ministra workshop de dança contemporânea em Santiago

A Companhia Dança em Diálogos, de Portugal, está em Cabo Verde para ministrar workshop de dança contemporânea em 13 escolas de dança da ilha de Santiago beneficiárias do programa Bolsa de Acesso à Cultura.

Este workshop contou com a presença do Ministro da Cultura, Abraão Vicente, que disse que este evento acontece através da Bolsa de Acesso à Cultura e que tem por objectivo aumentar a qualidade dos professores e das escolas na passagem de conhecimento.

“Ter uma companhia internacional com profissionais com grande percurso no campo da dança clássica/contemporânea é importante, porque faz com que os nossos alunos nas comunidades tenham acesso a técnicas que só teriam caso viajassem ou tivessem workshop fora de Cabo Verde”, assegura.

Abraão Vicente explicou que depois desse workshop, os formandos vão levar os conhecimentos que adquiriram para suas comunidades. “Aqui é apostar num factor multiplicador, é uma formação para formadores, que irá levar às comunidades, e depois iremos criar outras dinâmicas internas para que os que formaram hoje possam também passar em outros momentos, os conhecimentos que aqui tiveram para outros alunos”.

Para a directora da companhia, Solange Melo, o objectivo é deixar a perspectiva do grupo que depois pode se multiplicar no país.

Solange Melo avisa que no final do workshop, haverá um espectáculo que acontece esta sexta-feira, onde o pretendem mostrar algumas peças que tem feito nos últimos três anos.

De sublinhar que este workshop é destinado a formadores de 13 escolas beneficiárias do programa Bolsa de Acesso à Cultura, nomeadamente Associação Comunitária para Desenvolvimento Palmarejo Grande – Adcpg, Associação Esperança Africana de Cabo Verde – AEACV, Associação Vivarte, Contacof - Consultoria, Gestão & Formação, Lda, Creche & Escolinha Brincar e Aprender, Dança & Arte, Escola de Dança Ivete Moreno /Associação Grupo de Bibinha Cabral, Escola Caça Talentos (município da Praia), Fundação Sima Júlia (São Lourenço dos Órgãos) , Aldeias SOS, Associação das Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Maria /Polo Cutelo Salto (Santa Catarina), Associação Juvenil Nova Geração de Achada Bolanha (AJUNGAB) e Associação Kriol Dance (São Miguel).