Expo Dubai recebe Festival da Lusofonia até sábado

A Expo 2020 Dubai recebe entre quinta-feira e sábado o Festival da Lusofonia, com vários espectáculos e exposições a assinalarem a presença da comunidade lusófona nesta exposição mundial. Tito Paris é um dos artistas que vai actuar.

"Durante três dias de festival, vão subir ao palco da Expo artistas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, numa iniciativa que pretende mostrar ao mundo a diversidade de povos e culturas que se unem pela língua portuguesa", lê-se num comunicado emitido pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), que dá conta da presença da ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca.

Na quinta, sexta e sábado, entre as 16h e as 23h locais, no Jubilee Park, o principal recinto da Expo, haverá um conjunto de espectáculos, que contará com a presença de Marco Rodrigues, fadista natural de Amarante, Tito Paris, músico cabo-verdiano radicado em Portugal, Sopa de Pedra, grupo vocal feminino que interpreta canções tradicionais portuguesas, e Danças Ocultas, quarteto de concertinas de Águeda, de acordo com o comunicado.

"No ano em que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) comemora 25 anos, o Festival da Lusofonia na Expo será um momento ímpar de reconhecimento e divulgação da Língua Portuguesa que, segundo a UNESCO, é falada por mais de 260 milhões de pessoas em cinco continentes, sendo o quinto idioma mais difundido no mundo", lê-se no texto.