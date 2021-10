Lura lança single “Bla Bla Bla”

A cantora cabo-verdiana, Lura marca o seu regresso ao panorama musical com o novo single intitulado “Bla Bla Bla”. A música e o vídeo “Bla Bla Bla” chegam esta sexta-feira, a todas as plataformas musicais.

Segundo uma nota enviada à comunicação social, este tema faz parte do novo álbum da cantora que será lançado no início do próximo ano e é apenas a primeira surpresa de muitas que estão a ser preparadas.

Com “Bla Bla Bla”, a cantora apresenta uma nova sonoridade procurando a evolução natural da música, sem esquecer as suas raízes.

Este tema da autoria da cantora (letra e música) conta com a produção musical do jovem, mas já bastante conceituado músico, Agir que assina também a produção musical do novo álbum de Lura.

O novo single será apresentado aos fãs ao vivo, no espectáculo de comemoração dos seus 25 anos de carreira, no dia 12 de Novembro, no emblemático palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A mesma fonte informa que a cantora está a preparar um espetáculo com muita energia, ritmo e novidades, que contará também com a presença de convidados muito especiais.