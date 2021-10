Primeiro single do novo álbum da cantora Lura vai dar nome a digressão

O single “Bla Bla Bla”, o primeiro do novo álbum de Lura, já foi lançado e marca o regresso da cantora de origem cabo-verdiana às gravações, além de baptizar a digressão que arranca em 12 de Novembro, em Lisboa.

Com este single, produzido pelo músico Agir, que também assina a produção musical do novo álbum, a sair no próximo ano, Lura regressa ao panorama musical.

“Bla Bla Bla” tem letra e música de Lura e apresenta uma nova sonoridade que procura “uma evolução natural”, a par das raízes africanas da cantora.

O tema será apresentado ao vivo no espectáculo marcado para 12 de Novembro no Coliseu de Lisboa, o qual assinada os 25 anos de carreira de Lura e marca o início de uma digressão.

Lura entrou definitivamente na cena musical em 1996, com o tema “Nha Vida” (“Minha Vida”), tinha então 21 anos. O tema agradou a Cesária Évora, com quem Lura viria a cantar uma música de sua autoria – “Moda Bô” (“Como Tu”).

A artista portuguesa de origem cabo-verdiana pisou vários palcos em todos os continentes e pretende fazer a festa da sua carreira no Coliseu de Lisboa, matando desta forma as saudades do palco.