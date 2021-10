Roteiro Turístico da Cidade Velha recebe primeiros excursionistas do Navio Cruzeiro pós pandemia

O Roteiro Turístico da Cidade Velha, recebe esta quarta-feira, 20, os primeiros excursionistas do Navio Cruzeiro MS Europa, após quase dois anos de pausa, devido à pandemia da COVID-19. A visita guiada aos 70 turistas terá início na Fortaleza Real de São Filipe, com uma performance de boas-vindas.

Reaberto em Junho deste ano, o Roteiro Turístico da Cidade Velha, Património Mundial passou para a gestão do Estado, sob a coordenação do Instituto do Património Cultural (IPC).

Segundo uma nota do IPC, este roteiro possui seis monumentos integrados, Fortaleza de Real de São Filipe, Sé, Pelourinho, Igreja Senhora do Rosário, Ruínas da Igreja de Nossa Conceição e Convento de São Francisco.

A retoma, conforme a mesma fonte, impulsiona a criação de novos serviços para acolher e proporcionar experiências culturais e de lazer aos visitantes, que chegam em número cada vez maior.

“Uma dinâmica que se reflectirá, seguramente, na valorização do legado histórico do sítio, no ambiente paisagístico, criando uma cadeia de valor para o seu desenvolvimento harmonioso e integrado e responder aos anseios da comunidade, fazendo jus ao eixo IX - Turismo e Indústrias Criativas, do Plano de Gestão da Cidade Velha, Património Mundial, horizonte 2022, onde o principal objectivo é delinear estratégias para potencializar o título como, por enquanto, o único Património de Valor Universal Excepcional de Cabo Verde”, lê-se na nota.

A mesma fonte realça que, as receitas provenientes da exploração turísticas do roteiro, serão geridas através da criação do fundo - Cidade Velha, Património Mundial, e deverão ser canalizadas directa e indirectamente para investimentos ligados à reabilitação do património cultural, bem como para financiar projectos e formações destinados ao empoderamento da comunidade local.