Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos várias actividades, no âmbito do Dia Nacional da Cultura, além disso, decorre na cidade da Praia a 5ª edição do Festival de Teatro do Atlântico (TEARTI).

Sexta-feira - Concerto musical com Princezito, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00. - Música ao vivo com Neri e Rui Skate, no espaço musical Caldera Preta, na ilha do Sal, às 20h30. - Live concert com Toti, no Grace Évora Lounge, na Praia, às 21h00. Sábado - Música ao vivo com Any Castro, no Horace Silver Lounge Bar, no Maio, às 20h00. - Spoken Work no Poial, na Assomada, às 20h00. - Música ao vivo com Ronilda Ramos e Banda, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.