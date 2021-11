Ana Azevedo “Canta Varia-Sons” na Praia

A cantora Ana Azevedo estará esta quinta-feira, 4, em concerto intitulado “Canta Varia-Sons”, no Centro Cultural Português, na Cidade da Praia. A cantora, que está a preparar o seu novo disco, promete trazer vários temas inéditos.

A cantora conversou com o Expresso das Ilhas sobre essa noite que, antevê, será um “momento memorável”. Ana Azevedo propõe uma viagem com partida de Cabo Verde, através da morna, seguindo em direcção a Portugal onde fará uma paragem curta na Madragoa para saudar o fado.

Depois, galgará outros destinos, nomeadamente, as ilhas britânicas, a França e a Itália. Antes de regressar ao ponto de partida, Cabo Verde, fará ainda uma passagem pelo continente sul-americano para tropicalizar as últimas canções que enformam o seu eclético repertório.

“Este concerto é de variedades. Interpretarei várias canções de vários países como França, Itália, fados de Portugal, música latina, brasileira e da América do Norte. São clássicos que cresci a ouvir e que acredito que valerá a pena o público da Praia conhecer e apreciar”, explica Ana Azevedo.

Sendo o seu primeiro concerto com público, com a retoma das actividades culturais no país, Ana Azevedo afirma que será uma abertura ideal. “Acho que já sofremos um pouco, não só os artistas, mas todos nós que de alguma forma apreciamos a boa música, e essa abertura é um alívio”.

No concerto a cantora estará acompanhada pelos músicos Edson Brito (piano e direcção musical), Palinh Vieira (viola), Avu (viola), Africano (cavaquinho), Fany (viola- -baixo) e Bruno Lima (bateria).

A cantora tem agendada para o próximo ano (2022) uma digressão pela Europa com shows em Portugal, Itália, França e Luxemburgo. “Para minimizar tudo o que temos passado com a pandemia, será uma abertura incrível.

Para mim essa abertura será com chave de ouro, porque fiz um single há bem pouco tempo e é uma forma de mostrar à nossa comunidade e a esses países, que também fazemos música de qualidade”, indica. A cantora informa que está a preparar o seu novo disco, de música tradicional, com compositores de renome.

“Será um CD de inéditos com temas de Manuel d`Novas, B.Leza e Jotamonte”, conta. Por outro lado, confessa, será uma grande responsabilidade trabalhar esses inéditos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1040 de 03 de Novembro de 2021.