Músico brasileiro Fred Martins em residência artística no centro Sete Sóis Sete Luas

O músico brasileiro Fred Martins inicia hoje no centro Sete Sóis Sete Luas de São Filipe uma residência artística com a Orquestra Popular 7Sóis do Fogo para preparar o concerto do dia 19.

O compositor e guitarrista brasileiro encontra-se em Cabo Verde no quadro da programação do Festival Sete Sóis Sete Luas para trabalhar com as bandas Sete Sóis das ilhas da Brava, Fogo, Maio e Santiago (Tarrafal).

A residência iniciou-se pela ilha Brava onde participou no concerto acompanhado com a banda local, e chega hoje à ilha do Fogo onde vai permanecer até ao dia 20 seguindo depois para a ilha do Maio.

De acordo com uma nota de imprensa da direcção do Festival Sete Sóis Sete Luas, as composições de Fred Martins têm sido interpretadas por renomados músicos brasileiros, incluindo Adriana Calcanhoto, Ney Matogrosso, Maria Rita, Zélia Duncan e MPB4, entre outros.

As suas músicas também apareceram em bandas sonoras de novelas e séries da Rede Globo.

A sua participação no Festival Sete Sóis Sete Luas conta com o apoio da embaixada do Brasil em Cabo Verde.

O Festival Sete Sóis Sete Luas (FSSL) regressou à cidade de São Filipe depois de dois anos com actuação da companhia de flamenco e a bailarina Ana González de Cádis (Andaluzia), que actuaram no dia 03 de Novembro no Centro Sete Sóis Sete Lua de São Filipe, espaço que foi inaugurado oficialmente a 29 de Outubro de 2019.