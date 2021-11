“Manuel d'Novas - Coração de Poeta” na 12ª edição do FESTin

O documentário “Manuel d'Novas – Coração de Poeta”, que conta com a realização e produção de Neu Lopes, vai participar na 12ª edição do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin), que acontece de 17 a 24 de Novembro, na cidade de Lisboa, Portugal.

Este documentário retrata a obra de um dos maiores compositores cabo-verdianos de todos os tempos. Manuel de Jesus Lopes (Manuel d'Novas) nasceu em 1938 na ilha de Santo Antão, mas foi São Vicente, a ilha que o acolheu, que serviu de inspiração para as suas composições.

A obra conta com depoimentos de mais de 40 pessoas, entre músicos, sociólogos, políticos, familiares e conhecidos que testemunham a vivência, a obra e o importante e significativo contributo que Manuel d’Novas deu para a música e a cultura de Cabo Verde.

FESTin

A programação do festival é composta por produções oriundas dos nove países que compõem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

O FESTin arranca no dia 17 de Novembro, no Cinema São Jorge, e prossegue de 18 a 21 Novembro no Cinema City Alvalade. A plataforma online festinon.com, exibe gratuitamente, de 18 a 24 Novembro, longas de ficção, documentário, curtas e Mostra Cinema Brasileiro, além da Mostra FESTinha para os mais pequenos.

O festival apresenta este ano 51 filmes de diversos países da CPLP. Destacam-se as seis longas de ficção com exibição presencial que concorrem ao Troféu Pessoa, todas inéditas em Lisboa, e quase todas em Portugal.

O filme de abertura é Jesus Kid, de Aly Muritiba, comédia que põe em diálogo o western spaghetti com a chanchada brasileira. “As obras de Muritiba” já conquistaram mais de 150 prémios em festivais de cinema, e a mais recente foi agraciada com o galardão do Público Venice Days, no Festival de Veneza 2021.

De 17 a 24 de Novembro, western spaghetti brasileiro, violência doméstica, compra de votos, racismo estrutural, o legado de Marielle Franco, a riqueza da música em português, são alguns dos temas que permeiam as narrativas dos filmes desta edição.

Também compete neste festival o filme “A Mulher Sem Corpo”, do realizador português António Borges Correia, longa docuficção que tem como tema a violência doméstica, eleita Melhor Filme do Cinema Português no Fantasporto 2021.

Do realizador emigrado Diego Costa estará “A Queda”, drama sobre a investigação policial de um fotógrafo forense, que se depara com os dilemas do avô (Gracindo Júnior).

“Curral”, do realizador brasileiro Marcelo Brennand, levará o tema da fragilidade do sistema eleitoral nas pequenas cidades, onde predomina a troca de votos por serviços básicos como o fornecimento de água.

Com Thomás Aquino (Bacurau) no elenco, a longa recebeu prémios de Melhor Filme e Melhor Actor em festivais norte-americanos.

“Medida Provisória”, primeira longa do artista brasileiro Lázaro Ramos, traz um Brasil distópico, com uma medida de reparação social, que retrata o racismo estrutural dessa sociedade.

Com a premiada actriz Dira Paes, chega a Lisboa a longa “Pureza”, de Renato Barbieri, inspirada em factos reais sobre uma mãe em busca do filho desaparecido em um garimpo na região brasileira do Pará.

De entre os documentários estão “Sementes: Mulheres Pretas no Poder”, das jovens realizadoras brasileiras Éthel Oliveira e Júlia Mariano, que apresenta o legado da vereadora Marielle Franco, vítima de assassinato político, representada por outras mulheres activistas na cidade do Rio de Janeiro.

A longa portuguesa “Casa Velha”, de César Pedro, apresenta a atmosfera de criação e resiliência de uma associação de artistas do Norte de Moçambique.

Este festival é realizado anualmente na cidade de Lisboa, no Cinema São Jorge, e desde o ano passado, através da plataforma de streaming FESTin ON.

Ao longo de sua história, o FESTin já exibiu quase 900 filmes, levou a Lisboa mais de 240 realizadores, actores e produtores, e fez 22 itinerâncias por diversas cidades de Portugal e no exterior.

A sua programação é constituída também por actividades paralelas voltadas para o diálogo, a difusão e a formação no âmbito do audiovisual, como o Conexões FESTin, com painéis, workshops e sessões de pitching.

Em 2020 o FESTin lançou a plataforma streaming FESTin ON com o objectivo de ampliar a difusão e promoção do conteúdo audiovisual de todos os países falantes de língua portuguesa, para além dos ecrãs dos cinemas. O festival passou, desde então, a decorrer em formato presencial e online.