Nancy Vieira participa no concerto da lusofonia em Lisboa

A artista cabo-verdiana, Nancy Vieira estará no concerto da lusofonia, que acontece no dia 15 de Dezembro, no Campo Pequeno, em Lisboa.

Segundo o Infocul.pt, a arena do Campo Pequeno receberá o concerto da lusofonia a 15 de Dezembro, com vários artistas a subirem ao palco, para celebrar a cultura e a música em língua portuguesa. O espectáculo intitulado “As Mais Belas Canções da Lusofonia”, reunirá vários artistas que, acompanhados pela Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, farão desta noite, uma verdadeira festa musical e cultural para toda a família. Além de Nancy Vieira (Cabo Verde), o concerto da lusofonia terá participação de Cuca Roseta, Rita Guerra, Tozé Santos e Tyoz (Portugal), Paulo Flores (Angola), Blaya e Ive Greice (Brasil), Karyna Gomes (Guiné Bissau), Isabel Novella (Moçambique) e Calema (São Tomé e Príncipe). Esses artistas levarão a palco, não apenas temas emblemáticos dos seus países de nascimento, mas também os que marcam as suas próprias carreiras. Neste concerto, a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras vai acompanhar os artistas nesta viagem pelos países lusófonos num cenário único, irrepetível e, fundamentalmente, de relevância e simbolismo cultural.

