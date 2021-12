MCIC entrega instrumentos musicais à Escola de Música Mundo Novo

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, faz esta quinta-feira, 2, a entrega dos instrumentos musicais à escola de Música Mundo Novo, em Achada Eugénio Lima, na cidade da Praia, no âmbito do programa Bolsa de Acesso à Cultura (BA Cultura).

Segundo uma nota do MCIC, esta entrega está enquadrada no programa de atribuição de instrumentos musicais às escolas beneficiadas do BA Cultura como forma de ajudar as escolas a adquirir melhores meios para o ensino de arte.

Levado a cabo pelo Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o BA Cultura foi criado com o propósito de garantir que a população com menos recursos não fique excluída da fruição da arte.

O BA Cultura visa ainda dar sustentabilidade às pequenas iniciativas das escolas de ensino artístico, financiado as propinas aos alunos que são de famílias com baixo poder económico, para a frequência de aulas, ateliers e workshops de pintura, dança, música e teatro.

Conforme a mesma fonte, no primeiro ano da sua implementação (2017), o programa beneficiou 42 escolas, um total de 1167 alunos. Já em 2018 com 40 escolas teve 1108 alunos. Em 2019 subiu para 70 escolas e 1918 alunos.

Em 2020 com 72 escolas seleccionadas e 2413 alunos e em 2021 foram seleccionadas 80 escolas.