​BA-Cultura: MCIC entrega instrumentos a 35 escolas da ilha de Santiago

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas fará hoje a entrega de instrumentos e matérias de expressão plástica a 35 escolas beneficiadas da ilha de Santiago, no âmbito do programa Bolsa de Acesso à Cultura (BA-Cultura).

A cerimónia de entrega de instrumentos será presidida pelo Ministro da Cultura, Abraão Vicente, na Biblioteca Nacional, na cidade da Praia.

Segundo o Ministério da Cultura serão entregues 172 instrumentos musicais (cavaquinhos, flautas, teclado e colunas), nove kits de microfone e oito kits de materiais de expressão plástica a escolas/associações e ONGs da ilha de Santiago.

O acto contará, ainda, com o testemunho da artista, Sónia Sousa, ex-aluna do programa BA-Cultura.

O programa Bolsa de Acesso à Cultura ou BA-Cultura tem como propósito garantir que a população com menos recursos não fique excluída da fruição da arte e, também, dar sustentabilidade às pequenas iniciativas das escolas de ensino artístico, financiando as propinas dos alunos das famílias com baixo poder económico para a frequência de aulas, ateliers e workshops de pintura, dança, música, teatro.

Outro propósito deste programa é proporcionar a sustentabilidade das escolas de artes.

O Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, criou o programa BA Cultura com o objectivo de dar acesso e massificar o ensino das artes em Cabo Verde.

De 2017 a esta parte, o programa já beneficiou cerca de 14.220 crianças, directamente, com bolsas para o ensino da arte.

A ilha de Santiago conta com escolas beneficiadas desde o início deste programa. Em 2017 e 2018 a ilha contava com 27 escolas beneficiadas, respectivamente, o que correspondia a 788 alunos bolseiros.

Em 2019 aumentou para 46 escolas e 2310 alunos bolseiros. No ano de 2020, o programa contou com 43 escolas beneficiadas e um total de 1628 alunos bolseiros. Em 2021, a ilha contava com 44 escolas e 1474 alunos bolseiros.

Para o ano económico 2022, o programa BA-Cultura conta com 52 escolas beneficiadas e 1841 alunos bolseiros.