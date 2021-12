Jovem santa-cruzense lança o seu primeiro livro: “Nha Kaminhada”

O jovem escritor de concelho de Santa Cruz, José Luís Semedo da Silva, vai apresentar amanhã, 18, pelas 15h, no liceu Alfredo da Cruz Silva, o seu primeiro livro de poesia, intitulado “Nha Kaminhada”.

O escritor José Luís da Silva, conhecido como Gelson, disse que o livro “Nha Kaminhada” retrata o seu percurso pelo “mundo da poesia”, que se iniciou no ano 2011, e que a sua publicação é um sonho que está a realizar.

Inicialmente, para divulgar os trechos as suas poesias, José Luís da Silva criou a página “O tal poeta”, que tem como slogan “Nha bida e puesia”, e através da qual recebe comentários online, apoios e motivação por parte dos seus leitores para continuar a escrever poesia.

O jovem escritor caracteriza-se como sendo amante da liberdade, romântico, paciente, sincero, tolerante, simpático, engraçado, um rapaz que gosta de falar com a “alma” em forma de poesia, expressando o seu sentimento através da escrita.

José Luís da Silva aconselha as pessoas que amam escrever poesia a continuarem “firme” e não desistirem mesmo perante as dificuldades.

“Acredito que todos os escritores têm o sonho de um dia publicar um livro. O maior desafio é o apoio financeiro, mas com força de vontade e persistência é possível realizar este sonho. O mais importante é não desistir e continuar a lutar, dando contributo para a nossa língua e a nossa cultura”, realçou.

O livro “Nha Kaminhada” transmite aos leitores vários sentimentos, tais como: dor, alegria, esperança, valorização da amizade, amor e gratidão, através da poesia.

A apresentação do livro vai ser feita pelo Professor Universitário, Eleutério Afonso e pelo Inspector no Ministério das Finanças, e estudioso da Língua Cabo-verdiana, Marciano Moreira, e o evento terá ainda uma actuação musical na voz de Eli Brito, Nildson Lila, Odair Furtado e Romeu di Lurdis.

O lançamento do livro “Nha Kaminhada” está enquadrado na comemoração de 50 anos do Município de Santa Cruz e conta com parceria de Câmara Municipal de Santa Cruz, Powa Swag (CVMóvel), Clínica Médico em Casa, Tipografia Santos, Escola Secundária Alfredo da Cruz Silva e Casa Suzana Suzalinos.