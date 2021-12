Praia acolhe o evento art show “Ser Bu Maior Motivason 2.0”

O artista plástico Helder Cardoso realiza hoje, 21, a segunda edição o art show “Ser Bu Maior Motivason 2.0”, no espaço Warehouse, no Palmarejo, com manifestações artísticas e actuação musical de Mucci e Trakinuz.

O evento “Ser Bu Maior Motivason”, conta Helder Cardoso, é inspirado na história da sua vida, em que teve que tomar decisão entre assumir ser engenheiro civil ou artista plástico.

“Eu fiz o curso de Engenharia Civil, na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, no ano de 2012. No entanto, nunca cheguei a trabalhar como Engenheiro porque no final do curso comecei a desenvolver trabalhos artísticos e apaixonei-me ainda mais pela Arte, o que me levou a escolher a Arte como profissão, algo que me identifica desde criança”, explicou.

Optar por seguir a carreira de artista plástico foi algo contrário ao desejo da família que, num primeiro momento, não via a valorização da Arte em Cabo Verde.

A frase “Ser Bu Maior Motivason”, diz o artista, surge precisamente do facto de ter ignorado as opiniões contraditórias e seguido no mundo da arte, algo que passou agora a ser o motivo de muito orgulho para a sua família.

Com um percurso de sucesso e muito feliz com a sua evolução, Helder Cardoso afirma ser necessário passar por essas fases para se poder dedicar a algo que se gosta de fazer, sendo a sua própria inspiração.

Segundo Helder Cardoso, um dos objectivos do evento é inspirar mais jovens a acreditar e desenvolver as suas potencialidades e não ter medo de arriscar para realizar os projectos de vida.

O evento “Ser Bu Maior Motivason” teve a sua primeira edição no mês de Março de 2021, com vários tipos de manifestações artísticas.

Para esta segunda edição, o artista plástico vai trazer ainda mais novidades sobre o mundo da arte, para cativar a atenção sobretudo da camada juvenil e promete tornar este art show, o maior evento de arte do ano.

“Tenho reparado que em muitas exposições de arte que faço há pouca adesão dos jovens. Acredito que é por causa do espaço escolhido e sendo assim, desde a primeira edição, tenho optado por fazer este evento em um lugar bem diferente, com que os jovens se identificam e onde se sentem mais à vontade. Pensando nisso, juntamos o útil ao agradável, para proporcionar aos jovens muita diversão e diferentes tipos de manifestações artísticas”, justificou.

O artista plástico disse que outro objectivo do evento é fazer com que os jovens ganhem mais apreço e gosto pela Arte, independentemente do espaço, encarando a Arte como cultura.

O art show ser “Bu Maior Motivason 2.0” vai apresentar a obra artística de Helder Cardoso, e terá também um desfile com roupas personalizadas pelo artista, actuação musical e pintura ao vivo.

Através deste evento, Helder Cardoso pretende ainda mostrar que a arte é transversal e que é possível juntar todos os tipos de manifestações artísticas num só espaço e com muita criatividade.