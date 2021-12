Museu Etnográfico acolhe exposição sobre brinquedos, brincadeiras e jogos tradicionais

O Museu Etnográfico da Praia inaugura hoje, 23, a exposição temporária de brinquedos, brincadeiras e jogos tradicionais de outrora. No evento de abertura vão participar crianças e idosos, criando-se assim um momento de interacção inter-geracional.

A exposição temporária “Brinquedos, Brincadeiras e Jogos Tradicionais de Outrora” está enquadrada no âmbito da rotatividade dos conteúdos do museu e pretende resgatar e valorizar a prática dos jogos tradicionais enquanto parte do património lúdico que reflecte tradições culturais e vivências.

Aleida Aguiar, Técnica do Instituto do Património Cultural (IPC), avança que as exposições temporárias do Museu Etnográfico da Praia são feitas de forma trimestral e semestral, sob a intenção de trazer mais dinâmica e fazer divulgação do Museu.

Sobre esta exposição, Aleida Aguiar realça que o evento tem como objectivo, resgatar e preservar um pouco do património lúdico, que está no esquecimento das novas gerações.

“Hoje em dia, devido às novas tecnologias, as crianças têm deixado um pouco de lado os jogos e as brincadeiras de "rua", e actualmente a maioria dos brinquedos são industrializados e adquiridos nas lojas”, acrescentou.

A técnica da IPC recorda que antigamente a maioria das brincadeiras eram feitas nas ruas, onde havia mais contacto entre as crianças e os idosos, e as crianças usavam a criatividade para construir os seus próprios brinquedos.

“Escolhemos a época natalícia, para fazer a abertura desta exposição temporária, porque é uma ocasião em que as crianças demonstram o gosto pelos brinquedos. Assim, aproveitamos para mostrar a outra parte mais tradicional dos nossos brinquedos”, justificou.

A inauguração da exposição está dividida em duas partes. A primeira parte conta com exposição de arte, de objectos encontrados no Museu Etnográfico da Praia e trabalhos dos artesãos que vão fazer uma demonstração da confecção dos bonecos de pano, bola de meia, mota de lata, entre outros.

A segunda parte da exposição, é a parte mais prática do programa, em que vai haver uma interacção entre as crianças e idosos, onde os idosos mostram as suas vivências, os seus jogos, e as brincadeiras, e vão transmitir ensinamento às crianças de como é jogar oril e carambolo.

A exposição “Brinquedos, brincadeiras e jogos tradicionais de outrora” vai estar patente por um período de três meses.