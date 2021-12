Escritores nacionais podem concorrer ao Prémio Literário José Saramago a partir de 08 de Janeiro

Os candidatos dos países da lusofonia, entre eles Cabo Verde, que tenham até 40 anos podem concorrer a partir de 08 de Janeiro, próximo, a 12.ª edição do Prémio Literário José Saramago.

De acordo com o edital publicado pela organização do concurso, os concorrentes deverão submeter a concurso uma obra literária inédita no domínio da ficção, romance ou novela, com um mínimo de 200 mil caracteres com espaços, escrita em língua portuguesa por pessoas com idade não superior a 40 anos, de qualquer país da lusofonia, excluindo as obras póstumas, bem como os autores que já tenham sido premiados em edições anteriores.

O mesmo documento revela que as obras admitidas a concurso terão de ser apresentadas à Fundação Círculo de Leitores até 31 de Maio de 2022. Para o efeito, os interessados deverão, a partir de Janeiro de 2022, registar-se na plataforma do concurso, facultando os elementos de identificação do autor e de caracterização da obra que lhe sejam solicitados.

A escolha da obra vencedora será efectuada pelo júri com base numa selecção de obras finalistas que estará a cargo de uma Comissão Executiva, orientada pela Presidente do Júri, que verificará a regularidade formal das candidaturas recebidas e fará a leitura das obras admitidas a concurso.

A obra vencedora, avançou ainda, será publicada e distribuída em todos os países da lusofonia e comercializada em todos os países da lusofonia em que não seja publicada localmente. Adicionalmente, será atribuído ao autor da obra um prémio no valor pecuniário de 40 mil euros (cerca de 450 mil escudos).

O vencedor do Prémio será anunciado em Outubro de 2022, num evento público com data e local a anunciar. A entrega do Prémio ao autor da obra vencedora será efectuada no referido evento.