Vasco Martins começa o ano com álbum “Epicenter”

​O maestro/compositor Vasco Martins começou o ano com o novo álbum intitulado “Epicenter”.

Segundo explicou Vasco Martins numa nota enviada ao Expresso das Ilhas, “Epicenter” que é formado por dez temas musicais, é o pequeno círculo que o nosso corpo ocupa neste planeta. “O ponto quântico de nossa existência como observadores do universo. Criativo e benéfico ou não. Solidão ou sociedade. Introspectivo e ao mesmo tempo expansivo. Um território cósmico sempre em mutação, que pode ser fascinante e inspirador”.

Fazem parte deste álbum temas como “Tchuva mansa”, “Beauty of the Pleiades”, “Everything is energy”, “Desire for absolute”, “Ilha é ilha”, “Solstice lights”, “Outer mandala”, “Ascending route” e “Ess vale”.

O álbum que já está disponível nas plataformas digitais, contou com a masterização de Jorge Nunes e design da UmA