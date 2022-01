Semana da República com actividades na Praia, Cidade Velha e São Filipe

A Presidência de República promove eventos na cidade da Praia, na Cidade Velha e em São Filipe, Fogo, no âmbito da Semana da República que acontece entre os dias 13 e 20 deste mês.

A programação da Semana da República foi divulgada esta terça-feira, numa nota de imprensa. Trata-se de uma iniciativa começada por Jorge Carlos Fonseca e que o actual Presidente da República preservou.

A Semana da República é um tributo de elevado reconhecimento institucional às efemérides de 13 de Janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia e de 20 de Janeiro, Dia dos Heróis Nacionais e de reflexão nacional sobre a Figura de Amílcar Cabral, Pai da Nacionalidade Cabo-Verdiana, assassinado neste dia no ano de 1973.

A abertura do evento será assinalada com o lançamento do livro “Noite Escravocrata/Madrugada Camponesa” do historiador António Correia e Silva.

O lançamento do livro acontece no Salão Beijing do Palácio da Presidência da República, no dia 13, Dia da Liberdade e da Democracia, e estará a cargo de Antonieta Lopes e João Pereira Silva.

No dia 16, acontece uma conferência sobre “Por uma Etnografia da Liberdade na História de Cabo Verde”, no Paços do Concelho de Ribeira Grande de Santiago.

Do programa de actividades, consta ainda a abertura da programação do Centenário da Elevação de São Filipe a Cidade, a ter lugar no dia 18 de Janeiro, na Casa das Bandeiras, no Concelho de São Filipe, na ilha do Fogo. Ainda no mesmo dia, haverá lançamento e apresentação do livro “Noite Escravocrata/Madrugada Camponesa” (Rosa de Porcelana Editora), de António Correia e Silva.

No dia 20, num primeiro momento, será feito uma homenagem ao Grupo Raiz di Polon, seguido do lançamento e apresentação do livro “Crónicas Soviéticas”, de Osvaldo Lopes da Silva, a acontecer no Salão Beijing do Palácio da Presidência.

Num segundo momento, acontecerá um Pôr-do-Sol com os Combatentes da Liberdade da Pátria, nos Jardins do Palácio, pelas 18h00.