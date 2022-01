Indira lança hoje novo videoclipe intitulado “Nos K Nos”

A cantora Indira lança, hoje, pelas 19:00, nas plataformas digitais, o seu mais novo videoclipe denominado “Nos K Nos”, no qual debruça sobre as vertentes do povo cabo-verdiano.

De acordo com a cantora, a música retrata dois lados do povo cabo-verdiano, primeiro batalhador, que trabalha e busca o melhor para sua família, e segundo a morabeza, o quanto o cabo-verdiano é “feliz e alegre”. Neste novo trabalho, Indira dirige-se aos cabo-verdianos, às dez ilhas, que mesmo com as diferenças no final é: “Nos k Nos”. A artista classifica o cabo-verdiano como um povo resiliente que adora a sua tradição, sendo Cabo Verde a “nossa inspiração comum”. Embora o lançamento seja logo mais, a cantora diz sentir já o engajamento do público no teaser já postado e ao que parece será “bem recebido”. Indira acredita que as pessoas irão se identificar “muito” com esse novo trabalho, uma vez que, argumentou, retrata “tudo” aquilo que o povo cabo-verdiano é.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.