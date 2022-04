Centro Cultural do Mindelo com programação diversificada para mês de Abril

​O Centro Cultural do Mindelo terá uma programação diversificada para o mês de Abril, com exposições, fórum, música, tertúlias, teatro e apresentação de livros e dança. O destaque deste mês será para o programa Grandes Concertos do CCM com o projecto “Nancy Vieira convida Fred Martins”.

De acordo com uma nota do CCM enviada à Inforpress, o show, denominado “Nancy Vieira convida Fred Martins” está inserido no programa “Grandes Concertos com periodicidade bimensal”, e acontece no dia 23, a partir das 21h00.

“Nancy Vieira, uma das mais importantes vozes da música de Cabo Verde e Fred Martins, compositor e premiado violonista brasileiro, unem-se em palco num dueto íntimo de dois talentos gigantes que pegam na Bossa Nova e em ritmos de Cabo Verde e dão-lhes novas nuances, novos sotaques, novas doçuras”, lê-se na nota.

Através deste concerto, o CCM promete apresentar um espectáculo com “música de qualidade extrema, de sinceridade total, capaz de agarrar corpos e corações, executada por dois artistas que são tão genuínos quanto universais”.

O CCM acolhe durante este mês outras actividades como ciclo de cinco exposições, que se inicia na próxima segunda-feira, dia 04, com a inauguração da mostra fotográfica “(Luz) Que (Não) Vemos…”, de Heldez Paz.

A segunda será a exposição de pinturas “Estação das Águas” de Yuran Henrique, a terceira “Caricaturas” a que se segue “Estatuetas de Mandinga” de Arcádio Fortes e a última uma “Exposição de fotografia” que se enquadra no Festival Internacional de Fotografia de Avintes da Associação Cultural Instantes.

Estão ainda programadas, quatro paleios (roda de conversas) com temáticas diferentes desde fotografia, artesanato, design, biodiversidade e turismo solidário, além do teatro com o Stand Up Comedy ‘Buldonhe’ de Cristian Andrade e Ricardo Fidalga “Mandinga Encenada” de Ariel Pinheiro e Dy Fortes.