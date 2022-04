Exposição “A (Luz) Que (Não) Vemos...” inaugurada no Centro Cultura do Mindelo

​O Centro Cultural do Mindelo (CCM) recebe a partir de hoje, 4 de Abril, uma exposição fotográfica intitulada “A (Luz) Que (Não) Vemos...” do artista plástico santantonense Hélder Paz Monteiro.

Esta exposição está integrada na programação do Centro Cultural do Mindelo, na rubrica PART-ILHAS. Além das obras de Hélder Paz Monteiro, serão inauguradas outras exposições. O CCM acolhe ainda durante este mês outras actividades como paleios, concertos musicais e stand up comedy.

Segundo uma nota do CCM, “A (Luz) Que (Não) Vemos”, é uma exposição fotográfica que tem como pretensão apresentar à sociedade cabo-verdiana as obras que estiveram expostas, em Setembro de 2020, no INSTANTES, Festival Internacional de Fotografia de Avintes, Portugal.

A exposição ficará patente ao público até 20 deste mês. O CCM refere numa publicação na rede social, Facebook que na obra de Hélder Paz Monteiro, o processo de fragmentação da realidade, próprio da condição fotográfica, antes de ser uma opção técnica é um exercício estético de desconstrução criativa.

“Para a sua arte, o que importa não é captar um lugar reconhecível, explorando o seu potencial estético com base em clichés, mas recriar o espaço a partir de referências aparentemente secundárias, formas contrastantes, planos inusitados e subtis jogos de simetria, ângulos e linhas, elementos espaciais que cruzam com o olhar do arquiteto, que ele também é”, acrescenta a mesma fonte.

Conforme o mesmo documento, Hélder Paz Monteiro, além de participar em várias exposições colectivas dentro e fora do país,destaca-se ainda em onze exposições individuais realizadas em Cabo Verde.

É co-autor das antologias de fotografias contemporâneas editadas e publicadas em Portugal pela Chiado Editora e Edições Vieira da Silva. Por duas vezes foi nomeado na categoria “cultura” nos “Somos Cabo Verde – Os Melhores do Ano”.