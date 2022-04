Ellah Barbosa num espectáculo na Cidade da Praia

A artista cabo-verdiana Ellah Barbosa estará esta quinta-feira, 14, num espectáculo musical, na Cidade da Praia. Este show organizado pelo 5th Stage Session, acontece no pátio “Tchon di Morgado”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Já na sexta-feira, 15, a cantora lança nas plataformas online, o seu mais novo single a solo intitulado “SINA”. Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, Ellah Barbosa disse que esse single representa o início de tudo.

“SINA é um single que fala do início da minha história, desde meu primeiro passo de entrada no mundo da música, bem como todas as peripécias que já passei para que pudesse persistir até hoje. Já tenho feito muitos trabalhos com outras pessoas, mas este é meu primeiro single a solo”, explica.

Este tema, segundo a cantora, é uma mistura de batuco e sonoridades modernas e tem um pouco de RMB. “Foi um trabalho feito em Portugal; comecei a compor através de um amigo que me inspirou a compor através das melodias que estava a fazer no piano”.

Ellah Barbosa frisou que depois desse single pretende lançar mais temas. “Este é meu primeiro single, depois disso quero lançar mais outros singles, ou seja, o intuito é de lançar um álbum futuramente, mas por agora vai ser só singles, até que achar que é tempo de lançar um álbum”.

Já neste single, a cantora conta que deu tudo de si. “Acho que para o primeiro trabalho o esforço foi à altura dos desafios. Então espero que as pessoas gostem e se identifiquem com o tema”.

Show

Sobre o show que acontece esta quinta-feira, disse que será muito importante para ela e para a Cidade da Praia, porque “todas as pessoas que me conhecem como artista sempre me viram cantar músicas de outras pessoas, mas neste espectáculo vou apresentar coisas novas”.

“Neste show será praticamente com temas da minha autoria, basicamente vão conhecer realmente o que Ellah tem para expressar, vão ver Ellah Barbosa ela própria neste show. A expectativa para esse show é boa”, assegura.

Ellah Barbosa, desde cedo se fez notar pelo diferencial e envolvência da sua voz. Depois de ter iniciado na música em Portugal, vive em Cabo Verde, onde já chamava para si seguidores onde ia actuando.

Entretanto, a voz da cantora e compositora cruzou fronteiras e mares fazendo-se ouvir fora do país. Lisboa foi a sua primeira paragem e de lá andou por todo o mundo.

Trabalhou com nomes da música urbana e artistas ligados a Cabo Verde, entre eles Dino D’Santiago e Branko. Na sequência da sua jornada, é convidada a fazer parte da turnê global MadameX de Madonna, de 2019 a 2020, onde levou Cabo Verde actuando como batucadeira e através de sua voz como backing vocalista da “Rainha da Pop”.

De volta a Cabo Verde por entre descanso e deleite vai matando saudades, repondo energias, sentindo assim as ilhas que andam sempre com ela, mas que fisicamente tanta falta lhe fazem.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1063 de 13 de Abril de 2022.