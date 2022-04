​Governo patrocina festa de São João em Santo Antão

O Governo justificou o financiamento, neste ano, das actividades de São João como facto desta ser uma festa de grande relevância para a agenda cultural nacional. A “boa nova” foi dada, esta segunda-feira, 25, ao presidente da câmara local, pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, que se encontra na ilha.

“Decidimos financiar os grandes eventos nacionais e folclóricos que têm maior peso dentro daquilo que é a programação cultural nacional. Financiamos as festas de São Filipe, este ano, em valores modestos e dentro das possibilidades que o impacto da pandemia tem estabelecido a nível económico”, sublinhou o governante.

Segundo a mesma fonte, São João é uma festa, por essência, de cunho religioso, contudo, também é revestida por elementos pagãos cujas origens remontam à era pré-cristã.

“Em Porto Novo, ilha de Santo Antão, esta é uma festa `grande` e 'rija' , que movimenta o município no mês de Junho, com o ponto alto a 24 de Junho. Esta festividade leva, todos os anos, milhares de fiéis a percorrerem 24 quilómetros de fé, a acompanhar o santo”, indicou.

Abraão Vicente afirmou que o Fundo do Turismo e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas estão engajados para mobilizarem o financiamento necessário.

Por outro lado, apelou aos municípios, a fazerem as festas de acordo com aquilo que o país está a atravessar neste momento.

De lembrar que as festas de São João foram elevadas a Património Cultural Imaterial de Cabo Verde a 23 de Novembro de 2017. A festa começa no início de Junho, com a alvorada e a preparação dos `rosários" de São João, dos “navios” e das coladeiras e tamboreiros que vão afinando o compasso para o famoso “Kola Son Jon”.