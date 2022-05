​Djam Neguin no FIMAD em Senegal

O artista cabo-verdiano, Djam Neguin vai participar no Festival Internacional de Músicas e Artes de Dakar (FIMAD) que acontece de 4 a 8 de Maio, em Dakar. A actuação do artista acontece no dia 7 de Maio, pelas 21 horas, e estará nesse palco acompanhada por uma banda senegalesa.

Ao Expresso das Ilhas, Djam Neguin conta que pretende levar para este festival um repertório de músicas do seu EP, que vai ser um mix entre ritmos e sonoridades cabo-verdianas e afropop, afrofusion & style. O artista anunciou que se está a preparar para lançar ainda este mês o seu segundo single do seu EP "Autofagia" e que vai participar numa série de outros festivais e eventos internacionais. Sobre o festival O Festival Internacional de Música e Artes de Dakar é um evento dirigido a um público diversificado (previsto entre 2.000 e 3.000 pessoas), de 4 a 8 de Maio de 2022, no formato das 10h00 às 2h00, durante o qual se desenvolvem actividades para jovens e idosos, públicos e artistas locais e internacionais. Promovido pelo Groupe ATOM (Empresa Cultural e Artística fundada em 2014 pelo Issa DIAL, seu actual Director Geral), este festival é um momento para conhecer, descobrir, dançar e celebrar os simples vínculos criados por diversas e variadas culturas. O FIMAD pretende promover a criação de vínculos sociais e económicos e a descompartimentação de públicos num cenário cultural e artístico. É um formato único, o primeiro grande evento dedicado à Arte, a música do mundo actual é aberta a todos. Este certame oferece, ao longo do seu percurso, um palco de qualidade onde DJs e artistas locais e internacionais actuam com os seus grupos ou acompanhados pela banda de apoio do festival (Orquestra Nacional do Senegal / Banda Siixt) para além de uma linha de música electrónica. Durante o festival estão previstas actividades para os mais novos: Exposição, introdução à percussão supervisionada por um profissional (Jean Michel Samba de Guadalupe).

