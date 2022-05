Festival internacional em Lisboa celebra a literatura e língua com participação de Mário Lúcio

O Festival Internacional de Língua Portuguesa – 5L arranca hoje em Lisboa com várias actividades como debates, mesas de autor, exposições, cinema e espectáculos de música e teatro, contando com a participação do cabo-verdiano Mário Lúcio.

De acordo com a organização, o festival literário, uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, que já vai na sua segunda edição, a decorrer de 04 a 08 deste mês, propõe celebrar simultaneamente a língua, a literatura, os livros, as livrarias e a leitura.

“O festival tira partido da vida cultural da cidade, mas pretende, ao mesmo tempo, convidar novos públicos para que descubram autores tanto antigos como modernos, livros tanto recentes como esquecidos e tópicos desafiantes em torno do tema da língua e dos seus falantes”, explicou a organização.

No programa que inclui debates, mesas de autor, exposições, cinema e espectáculos de música e teatro, com prosa e poesia de autores portugueses e estrangeiros, Mário Lúcio, juntamente com “Os Kriols”, estará no Teatro Inatel para um concerto a 05 de Maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Também para celebrar a efeméride, o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa promove um conjunto de actividades da Rede Camões em 52 países, nomeadamente Cabo Verde, Angola, Argélia e Egipto. Etiópia, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Brasil, Luxemburgo, entre outros.

Entre as actividades estão programadas, de entre outras, festivais de cinema, teatros, leituras, conferências, exposições, concertos, workshops, concursos de fotografias, palestras, jornadas científicas e simpósios, todas versando sobre a língua portuguesa.

A data de 05 de Maio foi oficialmente estabelecida em 2009 pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), como sendo Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP.

Em Novembro de 2019, na 40ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), foi proclamado o 05 de Maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa, na sequência da proposta de todos os países lusófonos, apoiada por mais 24 Estados, incluindo países como a Argentina, Chile, Geórgia, Luxemburgo ou Uruguai.

Este dia celebra a projecção da quarta língua mais falada no mundo. Com mais de 265 milhões de falantes, é língua oficial de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

É também um dos idiomas oficiais de Macau. Existem importantes comunidades falantes do português na América do Norte. As Nações Unidas estimam que, em 2050, 387 milhões de pessoas falem português.